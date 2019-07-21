صور.. نهائيات مسابقة "الكل يستطيع" لريادة أعمال أصحاب الهمم بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

عقدت نهائيات مسابقة "الكل يستطيع" اليوم، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، وهى مسابقة تضم تسع فرق متأهلة بين رواد أعمال قدموا أفكار تخدم أصحاب الهمم وبين مجموعة من أصحاب الهمم قد قدموا أفكار خاصة بهم.

وقامت الفرق المشاركة بتقديم عرض أمام لجنة تضم متخصصين من مجالات مختلفة لفرصة الحصول على جوائز مالية بقيمة مائة وثمانين ألف جنيهاً مصرياً، جاء ذلك بحضور ويس مارتنيس، المسئول الاقتصادى بالسفارة الهولندية .

و"تعمل الشبكة الدولية لريادة الأعمال بمصر"، على دعم رواد الأعمال الشباب مع مراعاة الإختلافات العديدة التى تواجههم من خلال توفير فرص متعددة على هيئة مسابقات، أنشطة، ورش عمل وفاعليات مختلفة لتوفير بيئة داعمة للشباب لتطوير أفكارهم وتحويلها لشركات ناشئة بالإضافة لمساعدتهم على التعرف على نماذج مشرفة من رواد الأعمال".

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، والمدير العام للشبكة الدولية لريادة الأعمال بمصر، عن دور الشبكة الدولية لريادة الأعمال بمصر فى تنمية وإنعاش مجتمع ريادة الأعمال فى مصر، مضيفا أن الاختلافات تثمر فى إبتكار أفكار وخروج شركات ناشئة تقوم على تنمية الإقتصاد الوطنى وتعمل على حل تحديات لا تزال قائمة فى المجتمع المصرى، ولذا، يجب أن يحظى الجميع بفرص متساوية والمشاركة فى السباق الريادى".

جاءت مسابقة "الكل يستطيع" بتنظيم من الشبكة الدولية لريادة الأعمال بمصر (جين مصر – مكسبى) بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بالإسكندرية، السفارة الأمريكية فى القاهرة وسفارة هولندا بالقاهرة لتكون فرصة جديدة، تلقى الضوء على أهمية تمكين أصحاب الهمم فى المجالات المختلفة وخاصة مجال ريادة الأعمال الذى يعمل على تحقيق التنمية المستدامة للشباب.

تقوم مسابقة "الكل يستطيع" بقبول الأفكار أو الشركات الناشئة التى تعمل على خدمة أصحاب الهمم أو الأفكار والشركات الناشئة الخاصة بأصحاب الهمم أنفسهم، ومن المقرر حصول المتأهلين للنهائيات على فترة تدريب قبل عرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم ويعتبر اليوم الأخير من التدريب هو يوم النهائيات حيث سيتم إعلان الفائزين بعد إنتهاء جميع العروض وحصول لجنة التحكيم على فترة لتقييم الأفكار المقدمة.