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صور.. نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

الأحد، 21 يوليه 2019 01:46 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة بمدن الأقصر والبياضية والقرنة، تفقد خلالها عدد من الطرق والشوارع، كما تابع أعمال تطوير مداخل القرى والنجوع، وإطمأن على عملية تأمين المواقع السياحية والاثرية بالمحافظة، ومتابعة إنتظام عمل الأجهزة المحلية.
 
وبدأت جولة نائب المحافظ، التى رافقه فيها كلا من اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، ومستشار المحافظ للمشروعات، بتفقد عدد من الشوارع والطرق بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث وجه نائب المحافظ بطلاء " البلدورات " وتمهيد الطرق حتي كوبري أبو الجود العلوى مروراً بشوارع المنطقة، كما تابع نائب المحافظ مراحل رصف الطرق بمنطقة شرق السكة الحديد، وحتى طريق الحبيل، مؤكداً أهمية الإنتهاء من خطة رصف الطرق والشوارع طبقا للخطة المقررة، وعدم القيام بأعمال التكسير والحفر عقب الانتهاء من الرصف .
 
وإستكمل عبد القادر جولته، بتفقد طريق المراسى بمدينة البياضية المؤدي الي كوبري البغدادى، حيث طالب بتهذيب الأشجار وازالة اية عوائق بالطريق، ووضع " البلدورات " بشكل متساوي دون بروز، وتابع مدخل قرية حاجر الأقالتة بمدينة القرنة، حيث استمع الي شرح من نائب رئيس المدينة حجازي النحاس حول خطة تطوير وتزيين مداخل القري والنجوع، واضفاء لمسات جمالية علي البوابات، كما تابع نائب المحافظ مع اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القرنة، والمهندس احمد النوبى مدير هيئة الابنية التعليمية بالأقصر، أعمال إحلال وتجديد مدرسة الأقالتة الإبتدائية المشتركة، وتزويدها بأحدث الاجهزة والوسائل وتخصيص فصول رياض اطفال بها، وتطوير الفصول والمكاتب والمعامل واعدادها للعام الداراسي الجديد .
 
وإستأنف نائب المحافظ جولته بتفقد العبارة النهرية لنقل الأهالي من البرين الغربي والشرقي، واطمأن علي جاهزيتها والتزام العاملين بها بالتعريفة المقررة لارتيادها دون زيادة، كما وجه بنقل الدراجات النارية الى " البارك " المخصص لها بعيداً عن محيط منطقة العبارة، ووجه نائب المحافظ بالبدء فى عملية تجديد الأرصفة بمنطقة العبارة والمرسى السياحى وطلاء الواجهات باللون الموحد المخصص للمحافظة، مشددا على إزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات من قبل الباعة وأصحاب المحلات والمواطنين على الشارع الرئيسى.
 
وإختتم نائب المحافظ، جولته بتفقد المناطق الأثرية والسياحية بوادى الملوك، ومعبد الدير البحرى حتشبسوت، حيث تابع إنتظام العمل داخل المواقع الأثرية والسياحية، وتوافد أعداد من السياح لزيارة أثار البر الغربى، موجهاً بضرورة حسن معاملة السياح وزوار الأقصر، وتقديم افضل الخدمات لهم، ومؤكدا على أهمية متابعة الأجهزة المحلية لأعمال التطوير للطرق والشوارع بمدينة القرنة، للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة الأثرية .
 
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (1)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية 

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (2)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية 
 
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (3)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (4)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (5)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (6)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (7)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (8)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (9)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (10)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (11)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية (12)
نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تأمين المواقع السياحية والآثرية

 


محافظه الاقصر

نائب محافظ الاقصر

المعالم الاثريه بالاقصر

معبد حتشبسوت

وادى الملوك

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