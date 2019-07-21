صور ..نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم رئيس جامعة جنوب الوادى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، حفل تكريم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر وذلك لدعمه الكبير لحلم "جامعة الأقصر الجديدة"، وبلوغه سن التقاعد، بحضور اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم ، سكرتير عام مساعد محافظة الاقصر، والدكتور بدوى شحات بدوى ، رئيس جامعة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر بدور الدكتور عباس منصور ، فى إدخال العديد من الكليات بالأقصر وكذلك عمله الدائم على تطوير الكليات بجامعة جنوب الوادى بقنا، وجاء الحفل تكريماً لدور الدكتور عباس منصور، على مجهوداته في تطوير جامعة جنوب الوادى بكلياتها في قنا والأقصر، وعرفاناً بدوره في فتح العديد من الكليات التابعة للجامعة بمحافظة الأقصر.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عباس منصور حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم "جيولوجيا" بتاريخ 19/9/1989. كلية العلوم جامعة أســيوط و حائز على عدة جوائز علمية وهى جائزة سليمان لأفضل البحوث عام 1999 – (جيولوجيا الرسوبيات المصرية عدد 7 لسنة 1999) ، جائزة الدولة التشجيعية فى الجيولوجيا عام 1999 ،جائزة سليمان لأفضل البحوث عام 2003 – (جيولوجيا الرسوبيات المصرية عدد 11 لسنة 2003) ،وقد شغل منصب رئيس جامعة جنوب الوادى بالانتخاب منذ عام 2011 .