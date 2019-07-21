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صور ..محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية الجديدة بالمحافظة

الأحد، 21 يوليه 2019 01:22 م
صور ..محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية الجديدة بالمحافظة جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف أعمالها لتنفيذ المشروعات الخدمية فى مواعيدها المحددة.
 
وشدد أمنة، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحسين كافة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والعمل علي الإستجابة لمشاكلهم وحلها بشكل فورى، وخاصة فيما يتعلق بأعمال رصف الطرق وصيانة الإنارة بها بشكل دورى .
 
وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال صيانة ورصف طريق جسر مصرف العطف، بطول كيلو متر، بداية من طريق منية السعيد بإتجاة المحمودية بتكلفة 1.5 مليون جنية، وذلك بالتنسيق مع  إدارة الصيانة بمديرية الطرق وهندسة طرق المركز .
 
كما تقوم الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت، بمتابعة أعمال الإنارة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء وبمعاونة الأهالى، بتوصيل كابل كهرباء أرضى بطول 650 متر، بدلاً من أسلاك التيار العالى المار بالكتلة السكنية بمنطقة تل الشهداء بلقانة .
 
وكذلك قام فريق العمل المكلف بالصيانة وإصلاح الأعطال الكهربائية بمركز ومدينة الدلنجات، بإستبدال كشافات الكهرباء القديمة بكشافات ليد، وصيانة الكشافات فى المقابر والطرق العامة ومراكز الشباب، كما تم إزالة الأسلاك المخالفة، وعمل الصيانة اللازمة للكشافات ومحولات الكهرباء .
 
وفى رشيد، قام قسم الطاقة بالوحدة المحلية لرشيد، بإصلاح محول كهرباء، وصيانة كشافات الإنارة بقرية الجدية وقرية الشماسمة بالوحدة المحلية لقريه الأمير .
  
وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات، بحملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع أكثر من 45 طن من تراكمات القمامة من نقاط التجمع، والقمامة والمخلفات الصلبة والأتربة المتراكمة فى الشوارع الرئيسية والفرعية .
 
جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها (1)
جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها 

جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها (2)
جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها 

جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها (3)
جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها 

جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها (4)
جانب من المشروعات اخدمية التى تم تنفيذها

 


محافظه البحيره

رصف الطرق

اناره الطرق

مشروعات الرصف

محافظ البحيره

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