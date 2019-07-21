سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 05:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طالب بالفنون الجميلة بالأقصر يرصد "معاناة رجال النظافة" فى مشروع تخرج

الأحد، 21 يوليه 2019 04:00 ص
صور.. طالب بالفنون الجميلة بالأقصر يرصد "معاناة رجال النظافة" فى مشروع تخرج معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإبداع لا ينتهى والجمال مستمر بأيادى طلبة كليات الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، ذلك هو الوصف الصحيح لإبداعات أنامل طلبة الكلية الذين يبدعون فى عملهم لخدمة المجتمع عبر مشروعات تخرج مميزة، ومن أبرز تلك المشروعات هذا العام والتى تابعها الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام المعداوى عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، مشروع "عمال النظافة" للطالب أحمد مجدى أحمد.

وقال الطالب أحمد مجدى طالب بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، إنه حاول التعبير عن ملامسته اليومية لعمال النظافة بالشارع بصورة يومية وسط الطقس الحار، فهو طالب فى قسم التصوير الزيتى، فقرر أن يكون مشروع تخرجه عن "معاناة عمال النظافة"، مؤكداً على أن رجال النظافة هم أساس المجتمع فغيابهم يوم واحد عن العمل فى أى منطقة أو شارع يتأثر الجميع بذلك فهم قوة حقيقة لابد الإهتمام بها.

ويضيف الطالب أحمد مجدى لـ"اليوم السابع"، أنه لقى ثناء ودعم كبير من قيادات الكلية بداية من الدكتور هشام المعداوى عميد الكلية حتى أصغر معيد بالكلية، وبالفعل نجح فى تجسيد الحياة اليومية لرجال النظافة فى لوحات زيتية حاول أن يقدم حياتهم ومعاناتهم من الحياة والعمل بالشارع، قائلاً: "على الجميع إحترام وتقدير كافة رجال النظافة بالشوارع لكونهم الأهم والأبرز فى حياة الجميع ولا يجب على أحد أن يعرضهم للأذى النفسى أو غير ذلك من الأمور التى يتعرضون لها، لكونهم بشر محاطون بالحياة ومشكلاتها اليومية ولا يقصرون فى عملهم فلابد أن يرون نظرات الحب والتقدير والدعم خلال عملهم بالشوارع يومياً".

وأكد طالبة كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر أحمد مجدي، أنه قام بالتخطيط لعمل مشروع التخرج لعدة شهور، حيث أنه التقى بعدد كبير من رجال النظافة بمحافظتى الأقصر وقنا لرصد حياتهم اليومية وخططهم وعدد من مشكلاتهم، وذلك ليستطيع تجسيدهم وتجسيد وجوههم ولفافات السجائر والمكانس وخلافه فى أيديهم، وهو ما ساعده فى خروج مشروعه النهائى بهذا الشكل.

وكان قد قاد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، جولات لتفقد مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة الأقصر، برفقة الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور هشام المعداوى عميد الكلية، والدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، ورافق رئيس الجامعة خلال جولته كل من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وقد أشاد الدكتور بدوى شحات بمشاريع التخرج وأوصى بتوظيف تلك المشاريع فى خدمة المجتمع بجنوب الصعيد.

 

معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى (1)
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى 
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى (2)
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى 
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى (3)
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى 
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى (4)
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى 
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى (5)
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى (6)
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى 
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى (7)
معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى

الاقصر

كلية الفنون الجميلة بالاقصر

جامعة الاقصر

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة

معاناة عمال النظافة

مشروع تخرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

38 عملا إعلاميا تتنافس بالمهرجان السنوى لمشروعات تخرج "إعلام عين شمس"

الخميس، 18 يوليه 2019 01:24 م

"خيال مسموع".. مشروع تخرج طالبة بكلية الفنون الجميلة فى المنصورة.. صور

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:04 م

"عودة ونهضة الحضارة المصرية".. مشروع تخرج نحات بفنون جميلة المنيا

الخميس، 04 يوليه 2019 01:30 م

صور.. تمثال للاعبين متحدى الإعاقة.. مشروع تخرج فى "فنون جملية" بالمنيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:00 ص

مشروع تخرج لطالب بجامعة المنيا لجندى يحمل طفلة يشعل رواد السوشيال ميديا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:50 ص

"بث مباشر".. مشروع تخرج طلاب بإعلام بنى سويف يناقش ظاهرة الانتحار

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:34 م

فوز "توشريت" مشروع تخرج طلاب إعلام بنى سويف بالمركز الأول (صور)

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

محمود كهربا يُقسم: لم أوقع للأهلى ولم أكن يوما خائنا.. ولن أعتذر

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

صرخات "رحمة": زوجى طردنى واستولى على مصوغاتى وحرمنى من طفلتى

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

رئيس سلطة الطيران: لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطانية

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

تفاصيل جديدة عن أجزاء سلسلة Halloween المرتقبة.. تعرض فى 2020 و2021

هازارد يرتدى القميص رقم 50 مع ريال مدريد

هازارد يرتدى القميص رقم 50 مع ريال مدريد

«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية

«ختان الإناث» بين الشرع والعلم والقانون.. الجهات المعنية تواصل التصدي للظاهرة بتنظيم الندوات على مستوى الجمهورية.. المشرع حدد العقوبة بالسجن من 5 لـ15 سنة.. ودار الإفتاء: عادات وموروثات وليست قضية دينية

رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة