صور.. طالب بالفنون الجميلة بالأقصر يرصد "معاناة رجال النظافة" فى مشروع تخرج

الأقصر – أحمد مرعى

الإبداع لا ينتهى والجمال مستمر بأيادى طلبة كليات الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، ذلك هو الوصف الصحيح لإبداعات أنامل طلبة الكلية الذين يبدعون فى عملهم لخدمة المجتمع عبر مشروعات تخرج مميزة، ومن أبرز تلك المشروعات هذا العام والتى تابعها الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام المعداوى عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، مشروع "عمال النظافة" للطالب أحمد مجدى أحمد.

وقال الطالب أحمد مجدى طالب بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، إنه حاول التعبير عن ملامسته اليومية لعمال النظافة بالشارع بصورة يومية وسط الطقس الحار، فهو طالب فى قسم التصوير الزيتى، فقرر أن يكون مشروع تخرجه عن "معاناة عمال النظافة"، مؤكداً على أن رجال النظافة هم أساس المجتمع فغيابهم يوم واحد عن العمل فى أى منطقة أو شارع يتأثر الجميع بذلك فهم قوة حقيقة لابد الإهتمام بها.

ويضيف الطالب أحمد مجدى لـ"اليوم السابع"، أنه لقى ثناء ودعم كبير من قيادات الكلية بداية من الدكتور هشام المعداوى عميد الكلية حتى أصغر معيد بالكلية، وبالفعل نجح فى تجسيد الحياة اليومية لرجال النظافة فى لوحات زيتية حاول أن يقدم حياتهم ومعاناتهم من الحياة والعمل بالشارع، قائلاً: "على الجميع إحترام وتقدير كافة رجال النظافة بالشوارع لكونهم الأهم والأبرز فى حياة الجميع ولا يجب على أحد أن يعرضهم للأذى النفسى أو غير ذلك من الأمور التى يتعرضون لها، لكونهم بشر محاطون بالحياة ومشكلاتها اليومية ولا يقصرون فى عملهم فلابد أن يرون نظرات الحب والتقدير والدعم خلال عملهم بالشوارع يومياً".

وأكد طالبة كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر أحمد مجدي، أنه قام بالتخطيط لعمل مشروع التخرج لعدة شهور، حيث أنه التقى بعدد كبير من رجال النظافة بمحافظتى الأقصر وقنا لرصد حياتهم اليومية وخططهم وعدد من مشكلاتهم، وذلك ليستطيع تجسيدهم وتجسيد وجوههم ولفافات السجائر والمكانس وخلافه فى أيديهم، وهو ما ساعده فى خروج مشروعه النهائى بهذا الشكل.

وكان قد قاد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، جولات لتفقد مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة الأقصر، برفقة الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور هشام المعداوى عميد الكلية، والدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، ورافق رئيس الجامعة خلال جولته كل من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وقد أشاد الدكتور بدوى شحات بمشاريع التخرج وأوصى بتوظيف تلك المشاريع فى خدمة المجتمع بجنوب الصعيد.



معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى



معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى



معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى



معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى



معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى



معاناة رجال النظافة فى مشروع تخرج بالتصوير الزيتى