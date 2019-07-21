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صور.. "صحة الشرقية" تغلق 240 منشأة دوائية مخالفة بالشرقية

الأحد، 21 يوليه 2019 01:45 م
صور.. "صحة الشرقية" تغلق 240 منشأة دوائية مخالفة بالشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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أغلقت مديرية الصحة بالشرقية 240 مؤسسة دوائية بالمحافظة، بناءاً علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، بالتشديد علي متابعة الصيدليات والرقابة علي المنشآت الدوائية المخالفة بالشرقية حفاظاً علي صحة المواطنين .

قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام إدارة الصيدلة بعمل حملات تفتيشية لعدد 6677 منشآة دوائية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي 6 أشهر.

أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق 240 منشآة دوائية مخالفة، ورفع 240مذكرة بالغلق الإداري ، كما تم تحرير 1986 محضر للمنشآت الدوائية المخالفة وضبط 6 مؤسسات تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة .

هذا بالإضافة إلي إصدار 118 رخصة للمؤسسات الدوائية، و 38 قرار بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخري، وضبط 13 مؤسسة تعمل بدون ترخيص، و 43 مؤسسة بها مخالفات أخري .

 

مضبوطات (1)

مضبوطات (1)

 

مضبوطات (2)
مضبوطات (2)

 

مضبوطات (3)
مضبوطات (3)

 


منشأة دوائية

صحه الشرقيه

مؤسسات دوائيه

مواد مخدره

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