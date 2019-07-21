صور.. رفع 6 طن قمامة من محيط شارع مستشفى الصدر بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

تمكن قطاع النظافة بحى غرب المنصورة، اليوم، من كنس ورفع الأتربة وتجمعات القمامة من محيط شارع مستشفى الصدر بالشوارع الجانبية حيث تم رفع مايقرب من 6 طن من مخلفات القمامة من محيط الشارع.

كما قام قطاع الورشة الصناعية بالتنسيق مع قطاع النظافة بالدفع بصناديق جديدة كبيرة للقمامة بالشوارع الكائنة بنطاق الحى بحسب الخطة الموضوعة، حيث تم اليوم مواصلة الدفع بصناديق كبيرة للقمامة بطول شارع حى الجامعة، وذلك للحد من ظاهرة تجمعات القمامة وانتشار الروائح الكريهة بالشوارع، وذلك تحت إشراف أحمد عبد السميع، رئيس حى غرب المنصورة، وأشرف محمد عبد الواحد، نائب رئيس الحى، وإبراهيم حمزة مدير النظافة، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وحرصا على الشكل الجمالي العام بمحافظة الدقهلية.

رفع 6 طن قمامة (3)



رفع 6 طن قمامة (4)



رفع 6 طن قمامة (5)



رفع 6 طن قمامة (6)



رفع 6 طن قمامة (7)