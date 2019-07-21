سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 05:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع 6 طن قمامة من محيط شارع مستشفى الصدر بالمنصورة

الأحد، 21 يوليه 2019 04:41 م
صور.. رفع 6 طن قمامة من محيط شارع مستشفى الصدر بالمنصورة رفع القمامة
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع النظافة بحى غرب المنصورة، اليوم، من كنس ورفع الأتربة وتجمعات القمامة من محيط شارع مستشفى الصدر بالشوارع الجانبية حيث تم رفع مايقرب من 6 طن من مخلفات القمامة من محيط الشارع.

كما قام قطاع الورشة الصناعية بالتنسيق مع قطاع النظافة بالدفع بصناديق جديدة كبيرة للقمامة بالشوارع الكائنة بنطاق الحى بحسب الخطة الموضوعة، حيث تم اليوم مواصلة الدفع بصناديق كبيرة للقمامة بطول شارع حى الجامعة، وذلك للحد من ظاهرة تجمعات القمامة وانتشار الروائح الكريهة بالشوارع، وذلك تحت إشراف أحمد عبد السميع، رئيس حى غرب المنصورة، وأشرف محمد عبد الواحد، نائب رئيس الحى، وإبراهيم حمزة مدير النظافة، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وحرصا على الشكل الجمالي العام بمحافظة الدقهلية.

 

 

رفع 6 طن قمامة (3)

رفع 6 طن قمامة (3)

 

رفع 6 طن قمامة (4)
رفع 6 طن قمامة (4)

 

رفع 6 طن قمامة (5)
رفع 6 طن قمامة (5)

 

رفع 6 طن قمامة (6)
رفع 6 طن قمامة (6)

 

رفع 6 طن قمامة (7)
رفع 6 طن قمامة (7)

 

رفع 6 طن قمامة (8)
رفع 6 طن قمامة (8)

 


المنصورة

حي غرب

القمامة

النظافة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة