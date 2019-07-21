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صور.. حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات فى مدينة الطود بالأقصر

الأحد، 21 يوليه 2019 01:25 م
صور.. حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات فى مدينة الطود بالأقصر حملات نظافة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مدينة الطود شرقى الأقصر، اليوم الأحد، حملة نظافة وتجميل لشوارع المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود، بضرورة تنفيذ أعمال رفع وإزالة القمامة والمخلفات من المصارف والترع المختلفة، للحفاظ على المجارى المائية التى تعد شرايين الحياة للمصرين من التلوث، وما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه ويعد إساءة للمظهر الحضارى والجمالى ويؤثر سلبا على كل القطاعات سواء الزراعى أو الصحي.

وقامت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، بأعمال النظافة ورفع المخلفات الملقاه بترعة المعلا بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدة المحلية للمركز والقريه بمناطق عزبة ابو خواجة ومنطقتى غرب العديسات بحرى وتفريغ الحاويات ونظافة الشوارع بالقرية، ومن اعمال التجميل قامت الوحده بقص وتهذيب ورى اشجار طريق المسار القاهرة اسوان.

كما شدد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس المدينة، على إستمرارية تطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة وذلك لعدم تراكم المخلفات وتدفق مياه الرى اللازمة للأراضى حفاظا على سلامة المزارعين والمظهر الحضارى بمداخل الكبارى للقرى والنجوع والعزب بالمركز.

 

مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (6)
مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (6)

 

مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (7)
مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (7)

 

مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (8)
مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (8)

 

مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (9)
مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (9)

 

مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (5)
مدينة الطود تقود حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات (5)

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

حملات نظافة وتجميل بالاقصر

مدينة الطود

تطهير الترع والمصارف

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