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صور.. توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات

الأحد، 21 يوليه 2019 10:05 ص
صور.. توافد طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات الطلاب بمكاتب التسجيل الإلكترونى بجامعة أسيوط
أسيوط ـ فريق المحافظات

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شهدت مكاتب التنسيق الإلكترونى بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، إقبالا من الطلاب وأولياء أمورهم لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ان الجامعة استعدت لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة "، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم عملية التسجيل ،والتى انطلقت اليوم وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة اسيوط، إلى الانتهاء من تجهيز مقرين لاستقبال الطلاب الراغبين فى إجراء تسجيل رغباتهم الكترونياً من داخل الجامعة فى وجود عدد من المختصين لدعم الطلاب ومساعدتهم فى توضيح خطوات إجراء تسجيل رغباتهم.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن المقرات التى خصصتها الجامعة تشمل المكتب الرئيسى للتنسيق بكلية الآداب ويضم معملين حاسب آلى مزودين بنحو 45جهاز، والمكتب الثانى بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم معمل يضم 24 جهاز حاسب آلى مع تجهيز معمل آخر احتياطياً فى الطابق الثانى من نفس المبنى يضم 20 جهاز حاسب ألى وذلك فى حالة وجود كثافة عددية من الطلاب ، مضيفاً أن جميع المعامل متصلة بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودين بخطوط انترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب إلى ان خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب والتى تتضمن رقمه القومى ، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على استمارة الثانوية العامة، نوهاً على ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال فرغلى أحمد مسئول مكتب التنسيق الرئيسى بكلية الآداب ويضم معملين حاسب آلى مزودين بنحو 45جهاز لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الجامعات، مشيرا إلى توفير عدد كبير من الموظفين المؤهلين للإجابة عن استفسارات الطلاب المختلفة بخصوص عمليات التنسيق وتسجيل الرغبات والتعامل مع أى طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الإلكترونى، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور؛ مؤكدا أن دور العاملين بمكاتب التنسيق هو إرشادى وكيفية كتابة الرغبات التى يمكن للطالب كتابتها وفقا للنطاق الجغرافى المحدد للطلاب.

توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات (2)
توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات

 

توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات (3)
توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات

 

توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات (4)
توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات

 

توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات (5)
توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات

 

توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات (6)
توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات

 

توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات (7)
توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات 

 

توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات (8)
توافد طلاب المرحلة الأولي علي مكاتب التنسيق بجامعة أسيوط لتسجيل الرغبات

 

 

 

 


اسيوط

طلاب الثانوية العامة

التنسيق الالكترونى

تنسيق المرحلة الاولى 2019

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