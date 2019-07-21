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صور ..إزالة 140 حالة إشغال ثابت ومتحرك بشوارع ايتاى البارود بالبحيرة

الأحد، 21 يوليه 2019 01:26 م
صور ..إزالة 140 حالة إشغال ثابت ومتحرك بشوارع ايتاى البارود بالبحيرة إزالة إشغالات
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات و الإشغالات بالشوارع والميادين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة .

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمدينة ايتاى البارود حملة لإزالة الاشغالات بجميع الشوارع الرئيسية خاصة بويط المدينة، أسفرت عن إزالة 140 حالة إشغال ثابت ومتحرك بالشوارع والميادين المختلفة.

 

إزالة 140 حالة إشغال (1)

إزالة 140 حالة إشغال (1)

 

إزالة 140 حالة إشغال (2)
إزالة 140 حالة إشغال (2)

 

إزالة 140 حالة إشغال (3)
إزالة 140 حالة إشغال (3)

 

إزالة 140 حالة إشغال (4)
إزالة 140 حالة إشغال (4)

 


اخبار البحيرة

ايتاى البارود

ازالة تعديات

محافظ البحيره

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