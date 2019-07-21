صور.. أحياء الإسكندرية تكثف حملات الإزالة لراحة المصطافين

الاسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات إزالة اشغالات الطريق وذلك خلال موسم الصيف للعمل على راحة المصطافين والوافدين فى ظل استقبال الإسكندرية آلاف المصطافين شهريا.

وشن حى المنتزة أول حملة إزالة مكبرة، فى ضوء توجيهات العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، بضرورة تكثيف حملات التصدى لمخالفات إشغال الطريق بنطاق الحى.

وأسفرت حملة شنتها إدارة إشغال الطريق بمعاونة وحدة الإزالة بحى ثان المنتزه، عن إزالة الاشغالات المتواجدة بشارع ميدان كوبرى المندرة قبلى وشارع ملك حفنى قبلى وشارع محمد عطية.

تم خلال الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين التي تفترش حرم الطريق العام ، وإشغالات المحال التجارية والمقاهي ، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات

كما شهد شارع ( جمال عبد الناصر ، صديقات الكتاب المقدس ، ملك حفنى السياحى ) حملة لإزالة الإشغالات ، وأسفرت الحملة، عن إزالة إشغالات المقاهي والكافيتريات ، والباعة الجائلين التي تشغل نهر الطريق العام ، وتعوق حركة السير

من جهة أخرى وبناء على تعليمات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب واستمرارا لإعادة الانضباط للشارع السكندرى بنطاق الحى اليوم الأحد، قام النقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق ومدير إشغال الطريق والمشرف على المتابعة الميدانية بتنفيذ قرار 390 لسنة 2018 إزالة اشغالات بشارع الرشيد رضا بمينا البصل.

تم التحفظ على عدد من الإشغالات وهدم وإزالة الأكشاك المخالفة للقانون والتعريشات، وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية وذلك بوجود مفتشى إداراتى المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.