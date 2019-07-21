صحة بالبحر الأحمر: الكشف على 116 شخص فى قافلة طبية بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى على 116 شخص بقرى مدينة مرسى علم، وذلك من خلال قافلة طبية مجانية.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان له أنه تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ووزيرة الصحة، أقيمت قافلة طبية علاجية بقرى برانيس وعرب صالح بمدينة مرسى علم.

وأضاف مدير الصحة فى بيان للمديرية، أنه تم الكشف على 116 حالة بجميع التخصصات باطنة وأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 12حالة وإجراء رسم قلب لـ 3 حالات وإجراء جلسات تنفس صناعى لحالتين، وتم إحالة 3 حالات إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بمرسى علم لإجراء واستكمال الفحوصات، وتم استخراج 2 قرار علاج على نفقة الدولة .

وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى جنوب محافظة البحر الأحمر.