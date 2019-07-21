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سفر وعودة 1383 مصريا وليبيا و 132 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 21 يوليه 2019 12:00 ص
سفر وعودة 1383 مصريا وليبيا و 132 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1383 مصريا وليبيا و 132 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1032 إلى الجانب الليبي، بينهم  67مصريا و965 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 351 بينهم 52 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 35 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 132  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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