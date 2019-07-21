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رئيس مياه الشرب بدمياط : ننفذ 6 مشروعات بتكلفة 2 مليار و740 مليون جنيه

الأحد، 21 يوليه 2019 03:00 ص
رئيس مياه الشرب بدمياط : ننفذ 6 مشروعات بتكلفة 2 مليار و740 مليون جنيه المهندس محمد عسل رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، أنه جارٍى تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط بتكلفة 2 مليار و740 مليون جنيه. 

واستعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحى بمحافظة دمياط لـ" اليوم السابع"، جهود الشركة من أجل افتتاح محطات مياه الشرب قبل انتهاء العام الحالى والمتمثلة في توسعات محطة مياه الشرب بكفر سليمان بتكلفة 100 مليون جنيه وتوصيل خط مياه الشرب من محطة كفر سليمان إلى مدينة رأس البر بتكلفة 270 مليون جنيه. 
 
كما يتم حاليا إنهاء العمل بمشروع خزانات مياه الشرب بمدينة رأس البر بتكلفة 40 مليون جنيه. 
 
كما سيتم تأهيل وتطوير محطة مياه الشرب القديمة بمدينة دمياط بتكلفة 100 مليون جنيه. 
 
كما أنه جارى التجهيز لافتتاح محطة الصرف الصحى بقرية عزب النهضة بتكلفة 70 مليون جنيه وهو عبارة عن محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وذلك لخدمة أهالى قرية عزب النهضة، كما يتم التجهيز لافتتاح محطة الصرف الصحى بقريتى العطوى والغوابين بتكلفة 100 مليون جنيه وهو عبارة عن محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وذلك لخدمة أهالى قريتى العطوى والغوابين. 
 
وأكد "عسل"، أن الشركة تقوم بمشروعات بالتعاون مع البنك الدولى عبارة عن إدخال الصرف الصحي لعدد 12 قرية بمحافظة دمياط والتى تعد من ملوثات ترعة السلام باجمالى 2 مليار جنيه، موضحا أن هذا المشروع الكبير يخدم أهالى قرية الخلفية وكفر الغوابين وابو جريدة والرحامنة والكاشف حجاحة و العزازمة و عزبة السنباطى وعزبة الجندى والسلخانة. 

محافظة دمياط

مياه الشرب والصرف الصحى

ترعة السلام

البنك الدولى

مشروعات تنموية

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