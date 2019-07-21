رئيس جامعة طنطا: تخصيص معملين لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمكتب التنسيق

الغربية - مصطفى عادل- محمد طارق

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، عن بدء العمل بمكتب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس الموافق 26 يوليو 2019.

وأكد سبع، أن الجامعة قد أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، حيث تم تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب فى ملىء رغباتهم، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من الإداريين العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب، وأنه تم توفير إستراحة للطلاب وأولياء الأمور فى مدخل مبنى المكتبة المركزية بالمجمع الطبى تمهيدا لدخولهم مكاتب التنسيق.

وقد شهدت معامل التنسيق الإليكترونى بجامعه طنطا، اقبالا كبيرا من طلاب الثانويه العامه، للتقديم فى المرحله الأولى للتنسيق الإليكترونى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020

وحددت جامعه طنطا معملين لاستقبال الطلاب وهم معامل نوادى التكنولوجيا بالمكتبة المركزيه بالمجمع الطبى ومعامل الحاسبات بكليه الصيدلة.

وأكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعه طنطا لشئون التعليم والطلاب، إن معامل التنسيق شهدت اقبالا كبيرا من طلاب المرحله الأولى منذ الصباح الباكر، مبينا إنه تم تجهيز المعامل بشكل تام لاستقبال الطلاب وتقديم كافه التسهيلات لهم لتقديم رغباتهم بسهوله ويسر.



الطلاب بمكتب تنسيق جامعة بنها



الطلاب بمكتب تنسيق جامعة بنها