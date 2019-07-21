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واستعرض عدد من مشروعات تخرج هندسة قسم العمارة

رئيس جامعة بنى سويف يطلق مبادرة لتسويق مشروعات التخرج

الأحد، 21 يوليه 2019 03:59 م
رئيس جامعة بنى سويف يطلق مبادرة لتسويق مشروعات التخرج مبادرة لتسويق مشروعات التخرج بجامعة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى

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أطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف مبادرة لتسويق مشروعات التخرج من خلال إعداد دليل ومعرض للتعريف بكافة المشروعات على مستوى كليات الجامعة العملية، وتعتبر المبادرة سابقة هى الأولى من نوعها، و تهدف إلى تشجيع مواهب وقدرات الشباب، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للطلاب، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع طلاب السنة النهائية لكلية الهندسة قسم العمار.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة مخاطبة كافة الجهات المعنية والتى من الممكن أن تتعاون  لتنفيذ مشروعاتهم ،ولتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، إيمانًا بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، معرباً عن سعادته الغامرة بمستوى ابداع  ووعى الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تضع إمكانياتها المادية والعلمية والإدارية فى خدمة أهدافكم العلمية والتعليمية.

كما استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عدد من مشروعات تخرج طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة قسم العمارة، والتى اهتمت بتنمية المجتمع و عماره المستقبل، بحضور الدكتور محمد سلامة عميد الكلية والدكتورة ريهام الدسوقى رئيس قسم العمارة والدكتورة مروة الأشمونى والدكتور أيمن حسنى  والدكتور أحمد شيبة مشرفى المشروعات.

وأشاد الدكتور منصور بالمستوى المتقدم للمشروعات والتى تضمنت مخطط كامل لتطوير منطقه عشوائية ببنى سويف والتى لا ينقصها سوى التنفيذ الفعلى على ارض الواقع، بالإضافة إلى تصميم متميز لإنشاء مدينة لوجستية كامله فى المثلث الذهبى، ومشروع مركز تأهيل نفسى بجنوب الصعيد، ومشروع إنشاء مدينة عائمة على المياه، ومشروع مدينة ثقافية بمنطقة هرم ميدوم بالوسطى، مؤكدا على اهتمامه ودعمه للشباب، باعتبارهم  الكنز الحقيقى لمصر وهدف ووسيلة التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، موجها الشكر للمشرفين وإدارة الكلية عميد ووكلاء ورؤساء أقسام .

 

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بنى سويف

جامعة بنى سويف

كلية الهندسة

مشروعات التخرج

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