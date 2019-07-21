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رئيس جامعة المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر

الأحد، 21 يوليه 2019 03:21 م
رئيس جامعة المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر جانب من توقيع البروتوكول
المنوفية - محمد فتحى

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بزيارة أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والأكاديمية، وكان فى إستقباله اللواء شريف بشارة مدير الأكاديمية.

أكد مبارك أن هذا البروتوكول يمثل تقليدا جديدا للتعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات من أجل خدمة الوطن.

وأضاف مبارك، أن بنود البروتوكول تنص على إعداد وتنفيذ دورات وندوات تثقيفية بمقر الأكاديمية فى مجال الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالجامعة، وتضم مجالات التعاون وضع برامج تثقيفية يتم تطبيقها من خلال دورات تثقيفية.

كما تشمل البنود استضافة قيادات الأكاديمية فى لقاءات مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الجامعة، ومشاركة الأكاديمية فى أنشطة وبرامج الجامعة والأعياد القومية.

وعقب توقيع البروتوكول شهدت الزيارة عرض فيلم تسجيلى عن نشأة الأكاديمية والكليات التابعة لها والأنشطة التدريبية التى تقدمها للباحثين العسكريين والمدنيين على مستوى العالم، وتبادل الطرفان الدروع التذكارية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والمستشار طارق منصور، والدكتور أيمن عيسى المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الإكاديمية.

برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر (1)
برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر

 

برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر (2)
برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر

 

برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر (3)
برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر

 

برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر (4)
برتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر

 


المنوفيه

رئيس جامعة المنوفية

اكاديمية ناصر العسكرية

تعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية

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