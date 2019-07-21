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ويتفقد العمل بمكتب التنسيق الإلكترونى بمجمع الكليات النظرى

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الثانية بطب بيطرى

الأحد، 21 يوليه 2019 04:08 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الثانية بطب بيطرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يعتمد النتيجة
المنوفية _محمد فتحى

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ممثلا عن مجلس كلية الطب البيطرى نتيجة الفرقة الثانية بالكلية للعام الجامعى الحالى بنسبة نجاح 90%.

وأعلن عبدالرحمن الباجورى عميد الكلية أنه حصل 12طالب وطالبة على تقدير ممتاز، 41 جيد جدا، والأوائل هم: اسلام سمير متولى، محمد فتحى امين، الاء محمد الغباشى، ميريهان ممدوح السيد، مهاب عصام عبد الوهاب.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ظهر اليوم العمل بمكتب التنسيق الإلكترونى بمجمع الكليات النظرية بشبين الكوم بالجامعة والمخصص لاستقبال طلاب الثانوية العامة  لتسجيل رغباتهم فى المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والتى بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس 27يوليو الحالى بحد أدنى للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.7%، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95%، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80%.

حرص مبارك على متابعة العمل وسؤال الطلاب عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير كل سبل الراحة  وتذليل كافة الصعاب أمام الطلاب، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق مزود بكافة أجهزة الحاسب الآلي والانترنت بسرعة فائقة حتى يتسنى لهم تسجيل رغباتهم، كما أن مكتب التنسيق ملحق به قسم للاستعلامات لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم عن خطوات التنسيق الإلكترونى وكتابة الرغبات. 


وأشارت مها الشريف مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة إلى أن المكتب بدأ فى استقبال الطلاب من التاسعة صباحا ووصل عدد المترددين حتى ظهر اليوم 230طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية ويستمر العمل بالمكتب حتى الخامسة مساءا.

 

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعه المنوفيه

تنسيق المرحله الاولى

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