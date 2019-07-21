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رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مشروعات التخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكة

الأحد، 21 يوليه 2019 06:11 م
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مشروعات التخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، مشاريع التخرج الخاصة بطلبة قسم الهندسة الميكانيكة بشعبة ميكانيكا الموائع والآلات الهيدروليكية بكلية الهندسة، مؤكدا أن المشروعات التى نفذها الطلاب جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التى اكتسبوها فى كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية على مدار سنوات الدراسة بالكلية، لافتا إلى أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية هندسية وفنية قادرة الإبداع والابتكار طبقًا لحاجة سوق العمل، وذلك بغية تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

 

وأعرب الكردى خلال تفقده للمشروعات عن سعادته بتلك الأفكار التى عرضها الطلاب لاسيما أنها اهتمت بالمشروعات والقضايا القومية فى مصر، ودعا الطلاب إلى الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، والعمل على تسويقها فى كافة المسابقات المحلية والدولية، وقد قام الطلاب بعرض مشروعات التخرج الخاصة بهم، حيث شملت المشروعات أفكار تتعلق بالهندسة التطبيقية والتطبيقات الزراعية وأنظمة الحرائق والطاقة المتجددة والدوائر الهيدروليكية.
 
 
رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام سالم، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور سعيد علام، عميد الكلية، والدكتور عصام وهبة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 


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