رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مشروعات التخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكة

وأعرب الكردى خلال تفقده للمشروعات عن سعادته بتلك الأفكار التى عرضها الطلاب لاسيما أنها اهتمت بالمشروعات والقضايا القومية فى مصر، ودعا الطلاب إلى الاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، والعمل على تسويقها فى كافة المسابقات المحلية والدولية، وقد قام الطلاب بعرض مشروعات التخرج الخاصة بهم، حيث شملت المشروعات أفكار تتعلق بالهندسة التطبيقية والتطبيقات الزراعية وأنظمة الحرائق والطاقة المتجددة والدوائر الهيدروليكية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام سالم، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور سعيد علام، عميد الكلية، والدكتور عصام وهبة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.