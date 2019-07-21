رئيس جامعة أسيوط: حريصون تأهيل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل

أسيوط- فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالقدرات والإمكانيات المتميزة لطلاب جامعة أسيوط فى شتى المجالات وهو ما تم ترجمته فى مشاركتهم المشرفة فى كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة وفى العديد من المسابقات على المستويين المحلى والدولي .

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن إستراتيجية الجامعة تقوم على عدداً من المحاور الأساسية يأتي فى مقدمتها بناء طالب وإنسان متكامل من كافة النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية، فضلاً عن إعداد خريج قادر على المنافسة بقوة فى سوق العمل وذلك من شأنه الإسهام فى بناء مستقبل واعد ومشرق .

وأكد الدكتور طارق الجمال، على ايمانه الراسخ بالشباب بما يحمله من طموحات ورؤى وأفكار ريادية يمثلون 30% من واقع المجتمع و100% من أمل المستقبل، كما أشار ان تلك الإستراتيجية تأتى متوافقة مع إستراتيجية الدولة للنهوض بالشباب والتى أطلقت عدداً من المبادرات التى تحظى بدعم ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والهادفة إلى رفع قدرات الشباب والنهوض بمهارتهم والذي يأتي مؤتمر الشباب واحداً من محاور تلك الخطة ، حيث دأب مؤتمر الشباب فى كافة نسخه السابقة على تسليط الضوء على النماذج الشبابية الواعدة فى كافة المجالات وفى مختلف المناصب ومن جميع الفئات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية من معسكر إعداد القادة بعنوان " إعداد القادة العرب لطلاب جامعة أسيوط وطلاب الجامعات العربية " وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعز المنصوري مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب ، والدكتور احمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بإدارة رعاية الشباب ، والطالب عبد الرحمن بكير نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط ، إلى جانب لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و مديري الإدارات المختلفة برعاية الشباب وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة وحشد من طلاب جامعة أسيوط والطلاب الوافدين .

وخلال الافتتاح دعا رئيس الجامعة كافة طلاب الجامعة والطلاب الوافدين بأن يكونوا عناصر فاعلة فى المجتمع وان يكونوا على علم ودراية بكافة قضايا المجتمع وتحدياته ، معرباً عن أمله فى ان ينجحوا ان يكونوا قادة متميزين وأكاديميين ماهرين وذوى مناصب إدارية على قدر من الكفاءة .

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ان هذه النسخة من دورات إعداد القادرة تأتى استمراراً لنجاح النسخة الأولى والتي أثمرت عن عقد العديد من الدورات فى كافة المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية ، مشيراً ان تلك النسخة جاءت بمشاركة 200 طالب وطالبة من طلاب جامعة أسيوط ووفد طلابى يضم 30 طالب وطالبة من المتدربين الوافدين من اليمن ، العراق، الأردن ، السعودية ، فلسطين ، وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الجامعة التى شدد خلالها على دمج الطلاب الوافدين فى مختلف الأنشطة الصيفية التى تقدم جرعات للطلاب لرفع قدراتهم وإمكانياتهم القيادية وإعدادهم لبناء مستقبلهم ، لافتاً انه من المقرر ان تشهد الجامعة خلال الفترة المقبلة عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات والمبادرات الطلابية لطلاب الجامعة وذلك تأكيدا لحرص الجامعة على استغلال مهارات الشباب والاستفادة من رؤاهم وأفكارهم فى تطوير الخطة التعليمية والأنشطة الطلابية .

وأوضح الدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بإدارة رعاية الشباب ، أن الفعاليات المتكاملة على غرار النموذج الأصلي لمعسكر إعداد القادرة بحلوان ، حيث تضمن ندوات حول " دور الشباب فى بناء الدولة " ، "القيادة والانتماء رؤية اجتماعية "، " الإعلام ودوره فى نشر الحقائق" ، " إستراتيجية الأمن القومي وإدارة الأزمات " ، " دور مصر الافريقى والعربى " ، " رؤية مصر للتنمية المستدامة" ، " التقدم التكنولوجى والذكاء الاصطناعي" ، " الأمن المائي والغذائي والبيئي " ، وغيرها من الندوات الثقافية والعلمية والرياضية ، مشيراً ان تلك الندوات يحاضر بها لفيف من عمداء الكليات المختلفة .