جهاز تنمية دمياط الجديدة يشن حملة للقضاء على الموتوسيكلات بالشاطىء

دمياط فريق المحافظات

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه فى إطار حرص الإدارة العامة للتنمية ممثلة فى إدارة الشاطئ بجهاز تنمية دمياط الجديدة، على إستمتاع المواطنين ورواد الشاطئ بوقتهم، والمحافظة على سلامتهم، تم تنفيذ حملة مكبرة، للقضاء على ظاهرة إنتشار الموتوسيكلات على الشاطئ ومصادرتها بمعاونة إدارة الأمن بالجهاز، كما تم إخلاء الشاطئ منها تماماً، مؤكدا التعامل بحسم مع تلك الظاهرة.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، إنه تمت مصادرة العوامات المخالفة للمواصفات، والتى تعرض حياة مستخدميها للخطر.