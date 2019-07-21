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جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية

الأحد، 21 يوليه 2019 09:52 م
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية جانب من المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

 

واشتبه جابر موسى، رئيس قسم تفتيش الركاب بجمارك مطار الغردقة فى راكبة أوكرانية الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الشركة الأوكرانية القادمة من كييف، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تقر عنها للجمارك أو تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية فأجابت بالنفى.

 

وتم تمرير أمتعها الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة كندس مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف رامى مروان رئيس القسم، فتبين وجود أشياء معتمة متماثلة داخل الحقائب .

 

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود صبرى ومحمد أبو بكر مأمورى الجمارك بالمطار لتفتيش أمتعه فتبين وجود 1000 عبوة أدوية للكلاب والقطط مخبأة باحترافية داخل جيب سرى أسفل قاع الحقائب.

 

وتم جرد المضبوطات بواسطة عادل قرنى ومحمود الزلتنى، وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 12 لسنة 2019.


البحر الاحمر

ادوية بيطرية مهربة

جمارك مطار الغردقة

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