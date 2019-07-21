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جامعة الإسكندرية تنضم لعضوية اتحاد الناشرين المصريين

الأحد، 21 يوليه 2019 12:22 م
جامعة الإسكندرية تنضم لعضوية اتحاد الناشرين المصريين جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال إنعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث، جامعة الإسكندرية على انضمامها إلى عضوية اتحاد الناشرين المصريين، وأصبح لجامعة الإسكندرية دار نشر تحت مسمى (دار النشر والطبع والتوزيع بجامعة الإسكندرية Alexu-Press) .

وأكد على أهمية هذه الدار فى نشر المجلات العلميه للجامعة، وخدمة الباحثين في مصر والدول العربية، والمساهمة في رفع تصنيف مجلات جامعة الإسكندرية عالميا وكذلك نشر وطباعة وتوزيع كتب لكليات ومعاهد الجامعة.

 كما هنأ المجلس بمناسبة الإنتهاء من إعداد دليل مجلات جامعة الإسكندرية، والذي يضم 43 مجلة علمية سواء التابعة لدور النشر العالمية أو التابعة لبنك المعرفة المصرى أو الموجودة على منصات جامعة الإسكندرية هذا وسوف يتم توزيع هذا الدليل على جميع كليات ومعاهد الجامعة خلال الفترة القادمة.

كما قدم المجلس الشكر للمجلس الأعلى للجامعات لموافقته على زيادة عدد المنح التى كانت تمنح لدول حوض النيل وعددها 50 منحة إلى 100 منحة سوف تقدم إلى دول افريقيا، وأشار يوسف أن مؤسسة مصر الخير سوف تقدم لهؤلاء الطلاب الدعم المادى من تذاكر السفر ومصاريف الإعاشة وذلك للحفاظ على العمق والبعد الهام مع دول افريقيا الشقيقة وقدم المجلس كل الشكر لمؤسسة مصر الخير على هذا الدعم.

كما أوضح يوسف أهمية لقاء دكتورة رشا كمال مدير الإدارة المركزية للطلاب الوافدين والتسهيلات والخطوات والإجراءات التى تتخذ لتسجيل الطلاب بالجامعات المصرية، وأكد سيادته على أهمية تسجيل الطلاب الوافدين أولاً على الموقع الرسمى لوزارة التعليم العالى وذلك لحصولة على الموافقة من حيث المبدأ للتسجيل وإستكمال الإجراءات والأوراق اللازمة لذلك ويمكن للطالب أن يقوم بالتسجيل فى أى وقت طوال العام من 1 مايو حتى 31 يونيو مع تحديد اللفصل الدراسى الذى يبدأ الطالب بمباشرة الدراسة سواء فى فصل الخريف أو فصل الربيع، وأوضح سيادته جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك سواء للطالب الموفد من بلده أو الذى يقوم بالدراسة على نفقته الشخصية.

وفى إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي دولياً، وافق المجلس على إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي بالجامعة وذلك للإرتقاء بجودة الأبحاث العلميه وستكون مهمته تجميع أبحاث الجامعة المصنف منها وغير المصنف والمؤتمرات والكتب للوقوف على مركز جامعة الإسكندرية الحقيقي.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لإصدار دليل الميثاق الأخلاقى للبحث العلمى بجامعة الإسكندرية وذلك بهدف توعية طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بما له وعليه.

وأوصى المجلس بتنفيذ مقترح إنشاء وحدة أو مركز الدعم الفنى لقانون الحوافز والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة الإسكندرية بهدف تفعيل القانون ولائحته التنفيذية، وأوصى برفع الأمر إلى مجلس الجامعة.

واستعرض المجلس ماتم إتخاذه من خطوات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار STI. EG 2030 بجامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس على تنظيم دورات للغة الإنجليزية لرفع كفاءة معاوني أعضاء هيئة التدريس لغويا تمهيدا لتقدمهم لخطة البعثات، وذلك من خلال مراكز تدريب اللغة الموجودة بالجامعة على أن يكون التدريب 6 أشهر يتفرغ خلالهم المبعوث للتدريب.

أحيط المجلس علما بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح جامعة الإسكندرية بالإشراف المصري المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية وإشتراك الطالب المقيد بهذا النظام في البرامج والمقررات الدراسية.

كما أحيط المجلس علما بحصول جامعة الإسكندرية على 2500 وحدة إضافية لدعم رصيد الجامعة من وحدات برنامج فحص الإقتباس Ithenticate حتى تتمكن الجامعة من فحص أبحاث أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وكذلك الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه نظراً لانه يتم فحص ما يقرب من 4000 رسالة ماجستير ودكتوراه سنوياً.

 

 


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