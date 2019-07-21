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جامعة الإسكندرية تخصص 7 معامل مجانية لتنسيق الثانوية العامة

الأحد، 21 يوليه 2019 04:39 م
جامعة الإسكندرية تخصص 7 معامل مجانية لتنسيق الثانوية العامة جامعة الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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بدأت مكاتب ومعامل التنسيق بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، فى إستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، حيث أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تخصيص 7 معامل مجاناً للطلاب لتسجيل رغباتهم موزعة بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة.
 
وأوضح فى بيان، أن هذه المعامل تحتوى على حوالى 200 جهاز حاسب آلى، ومجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى ومواقع التنسيق الالكترونى، والذين يقدموا كافة الدعم الفنى للمترددين من الطلاب وذويهم.
 
 
 

محافظه الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

تنسيق جامعه الاسكندريه

الثانويه العامه

تنسيق الثانويه العامه

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