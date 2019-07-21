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تحرير 465 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأحد، 21 يوليه 2019 09:26 م
تحرير 465 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مروريه -ارشيفيه
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 465 مخالفة مرورية وتحصيل 8 ألاف جنيه غرامات فورية.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 73 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة،كما تم ضبط 3 موتوسيكلات بدون لوحات معدنية أو تراخيص.
 
 وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 

محافظة مطروح

حملة مرورية

مخالفات المرور

مرور مطروح

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