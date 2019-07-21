سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 12:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 463 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأحد، 21 يوليه 2019 12:20 ص
تحرير 463 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 463 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 71 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 3 موتوسيكلات وبيتش باجي وسيارة بدون لوحات معدنية أو تراخيص.

 وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 

 


محافظة مطروح

حملة مرورية

مخالفات المرور

مرور مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 15 قضية تموينية و504 مخالفات مرورية فى حملات بأسوان

السبت، 20 يوليه 2019 03:09 م

ضبط 846 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

السبت، 20 يوليه 2019 02:20 م

المرور يضبط 3670 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 20 يوليه 2019 01:48 م

تحرير 653 مخالفة مرورية وفحص 22 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 20 يوليه 2019 09:41 ص

تحرير 474 مخالفة مرورية وتحصيل 9 الاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:34 م

ضبط 607 مخالفة مرورية وتنفيذ537 حكم قضائى فى أسوان خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:28 م

تنفيذ 940 حكم وضبط 1046 مخالفة مرورية بالفيوم والقليوبية

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:23 م

تحرير 976 مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

8 معلومات عن محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

لو مستضيف قريبك معاك فى الشقة.. المُشرع تصدى لإشكالية «الإيواء» بين المالك والمستأجر.. والقانون المدنى يؤكد: الضيافة لا يترتب عليها أحقية امتداد عقد الإيجار.. وقانونى يوضح كيف تكون «المساكنة» حل للأزمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون.. ترامب فى ذكرى رحلة الصعود للقمر: قفزتنا التالية المريخ.. فرنسا تستقبل موجة حر جديدة الأسبوع المقبل

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

أخبار × 24 ساعة.. موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: مصر تنجح.. مصر تربح

اليوم السابع: مصر تنجح.. مصر تربح

مراجعة ليلة الامتحان.. الطريق إلى لقب الدورى بين الأهلى والزمالك

مراجعة ليلة الامتحان.. الطريق إلى لقب الدورى بين الأهلى والزمالك

موجز 6.. المؤتمر الوطنى السابع للشباب ينعقد بالعاصمة الإدارية نهاية يوليو

موجز 6.. المؤتمر الوطنى السابع للشباب ينعقد بالعاصمة الإدارية نهاية يوليو

موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة