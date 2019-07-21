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تحرير 42 محضر تموينى مخالف خلال حملة مكبرة بالمنيا

الأحد، 21 يوليه 2019 02:55 م
تحرير 42 محضر تموينى مخالف خلال حملة مكبرة بالمنيا مخبز - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير42 محضرا تموينيا مخالفا خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 35 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 21 محضرا لنقص الوزن، و 12 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين لعدم وجود سجلات، بالإضافة إلى 3 محاضر فى مجال الأسواق منها محضرين للتلاعب فى المقررات التموينية ومحضرا لسلع مجهولة المصدر ، و4 محاضر فى مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 

 


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