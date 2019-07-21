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تجديد حبس عاملين 15 يوما لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 21 يوليه 2019 11:14 ص
تجديد حبس عاملين 15 يوما لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة مركز سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى بدرى، وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهمين "مؤمن.ح.ر" 31 سنة عامل، و"محروس.ع.أ" 30 سنة عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج.
 
بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، وترويجها على عملائهما وراغبى الشراء وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 31 قطعة حشيش.
 
وبمواجهتهما، اعترفا بالإتجار فى المخدرات، وبعرضهما على النيابة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت محكمة مركز سوهاج، تجديد حبسهما 15 يوما .
 
 

محافظه سوهاج

امن سوهاج

جنايات سوهاج

مواد مخدره

حبس متهمين

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