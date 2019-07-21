بدء العمل بعيادات الأورام والتخصصات الجديدة بعيادة قطور الشاملة فى الغربية

الغربية - محمد طارق

بدء اليوم الأحد ، العمل بعيادات أمراض الروماتويد والعيادات النفسية والعصبية بعيادة قطور الشاملة بمستشفى قطور المركزى بمحافظة الغربية .

حيث شهدت العيادات إقبال كبير من أهالى مركز ومدينة قطور وسط سعادة بهذه التخصصات الجديدة التى ستوفر وقت وجهد المرضى من أهالى مركز قطور والقرى التابعة لها.

ويضم المركز أساتذة علاج وجراحة الأورام برئاسة الدكتور هشام توفيق، الدكتور حسام الأشطوخى، الدكتورة أمنية عبد الفتاح ، الدكتور وائل منصور ، كما تم إعداد ثلاجة ودولاب بالصيدلية الخاصة بالعيادات وتأمينها لإستقبال الأدوية الخاصة بعلاج هذه التخصصات .