بالأسماء.. محافظ بنى سويف: تعيين مدراء ووكلاء جدد لبعض الإدارات التعليمية

بنى سويف أيمن لطفى

أصدر المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، اليوم الأحد، القرار رقم 1165 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اختيار وظائف مدير، ووكيل إدارة تعليمية بإدارات: الفشن، إهناسيا، ناصر، سمسطا، وببا ، لمدة عامين قابلة للتجديد، وذلك بناء على محاضر اللجنة الدائمة ومذكرة مديرية التربية والتعليم التى تقدمت بها للإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

تضمن القرار تعيين كل من: هانى محمد رجائى حسين مديراً لإدارة الفشن التعليمية ، عصام خالد عبد العزيز مديرا لإدارة إهناسيا التعليمية، أيمن أحمد محمد كامل مديراً لإدارة ناصر التعليمية، رأفت هلال صابر فرج مديراً لإدارة سمسطا التعليمية، محمد محمد عاشور وكيلاً لإدارة إهناسيا التعليمية، ربيع محمد محمد أمين وكيلاً لإدارة الواسطى التعليمية، محمد البدرى كامل مخلوف وكيلا لإدارة سمسطا التعليمية، كمال كامل أمين محمد وكيلاً لإدارة ببا التعليمية، عصام عبد الحليم أبو عرب وكيلاً لإدارة الفشن التعليمية، حاتم إسماعيل محمد على وكيلاً لإدارة ناصر التعليمية، بالإضافة إلى تجديد تعيين نبيلة فتحى سيد بوظيفة وكيل إدارة بنى سويف التعليمية.

وطالب محافظ بنى سويف من القيادات الجديدة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن البيروقراطية فى الأداء التنفيذى، للنهوض بالمنظومة التعليمية بكافة مكوناتها فى اطار توجهات الدولة فى الفترة الحالية ورؤيتها التنموية 2030 خاصة فى مجال التعليم والذى يمثل الركيزة الأهم فى بناء وتقدم الوطن، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لهم لعرض أى مشكلة تواجهم تعوق العملية التعليمية، أو مقترح ينهض بالمنظومة.