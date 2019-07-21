انقطاع المياه عن حى أول المحلة مساء اليوم لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة عن قطع مياه الشرب عن حى أول المحلة لإجراء عملية إحلال وتجديد شبكة خطوط الصرف الصحى بمنطقة الرجبى وتعديل خط المياه الحامل القادم من المحطة اليابانية التى تغذى حى أول المحلة والعديد من المناطق بالمدينة حيث سيتم قطع المياه من الساعة الحادية عشر مساء حتى الثانية صباح غدا.

وأهاب رئيس الفرع بأصحاب المخابز والمستشفيات والمصانع والمصالح والأهالى بجميع مناطق حى أول من تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء أعمال الربط وانقطاع المياه خلال هذه الفترة.