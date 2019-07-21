انتهاء أعمال بناء "مدرسة المعلات الإعدادية" لخدمة أهالى 6 عزب بإسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا، أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من بناء وتشطيب "مدرسة المعلات الإعدادية" قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، وذلك لخدمة أهالى 6 عزب بمدينة إسنا جنوبى الأقصر مع بدء العملية التعليمية.

وأضاف رئيس مجلس قروى النمسا لـ"اليوم السابع"، أن "مدرسة المعلات الإعدادية" بالقرايا تم انتهاء أعمال البناء داخلها ويجرى العمل فى التشطيبات حالياً لتنتهى تماماً خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بإشراف يومى من محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا وتوجيهات بمتابعة الأعمال بالمشروعات الخدمية للمواطنين.

وأوضح المهندس محمد عشرى، بعد انتهاء العمل بالمدرسة رسمياً ستخدم أهالى مناطق "المعلات - عرب المعلات - عزبة حنضل - عزبة شحاتة - عزبة مسعود - عزبة الشيخ أحمد"، وتقدم بالشكر إلى أهالى المعلات لتبرعهم بقطعة الأرض التى تم بناء المدرسة عليها.