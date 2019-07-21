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القوات الأمنية العراقية تواصل عمليتها العسكرية ضد داعش شمالى بغداد

الأحد، 21 يوليه 2019 09:40 ص
القوات الأمنية العراقية تواصل عمليتها العسكرية ضد داعش شمالى بغداد القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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واصلت القوات الأمنية العراقية تنفيذ أكبر عملية تفتيش عسكرية شمالى بغداد ضد فلول تنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وتمكنت القوات الأمنية اليوم الأحد، من تطهير 12 قرية قرب قضاء الطارمية شمالى بغداد، ضمن المرحلة الثانية من عمليات "إرادة النصر"، حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت - أمس - انطلاق المرحلة الثانية من عملية (إرادة النصر) لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.

 


العراق

داعش

القوات العراقيه

بغداد

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