السيطرة على حريق بجراج سيارات وورشة نجارة بشبرا الخيمة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريقين، شب أحدهما فى جراج سيارات، وورشة نجارة أمام قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجراج سيارات، والأتوبيسات على أرض فضاء أمام قسم ثان شبرا الخيمة، وكذالك ورشة تجارة.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى، مدير منطقة الحماية المدنية، بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، ، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.