سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 01:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بجراج سيارات وورشة نجارة بشبرا الخيمة

الأحد، 21 يوليه 2019 11:57 م
السيطرة على حريق بجراج سيارات وورشة نجارة بشبرا الخيمة حريق-أرشيفية
القليوبية أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريقين، شب أحدهما  فى جراج سيارات، وورشة نجارة أمام قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجراج سيارات، والأتوبيسات على أرض فضاء أمام قسم ثان شبرا الخيمة، وكذالك ورشة تجارة.
 
على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى، مدير منطقة الحماية المدنية، بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، ، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

جراج سيارات

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

حريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة طيران روسية تخطط لإعداد رحلات سياحية إلى مصر

شركة طيران روسية تخطط لإعداد رحلات سياحية إلى مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة