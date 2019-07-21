السعودية تضىء محافظة حجة اليمنية بالطاقة الشمسية

إيمان حنا

دشنت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، مشروع إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، في محافظة حجة، ويأتى ذلك فى إطار الدعم الذى تقدمه المملكة لليمن، والذى يشمل سبع قطاعات حيوية فى أغلب المحافظات يمنية والمديريات التابعة لها، بحسب واس .

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي، أن البرنامج يعمل حالياً فى إنارة الطريق الرئيس الرابط بين مديريتي حيران وميدى بالمحافظة، ويخدم المشروع أهالى المحافظة، والمرافق، والمنازل، وعابرى الطرق، وتم تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان الاستفادة القصوى من الأعمدة ذات التقنية المتطورة والمعتمدة على الطاقة المتجددة، وتحقق الاستدامة.

الجدير ذكره بأن هذا المشروع يأتى ضمن مشاريع البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع الطاقة والكهرباء، والتى شملت دعم المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات توليد الكهرباء فى 64 محطة توليد كهرباء بـ 10 محافظات يمنية، بالإضافة لمشاريع إنشاء وتأهيل محطات توليد الكهرباء، ومشروع توفير مولدات الكهرباء.