سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اليمنى يشيد بدعم دول التحالف العربى فى مواجهة ميليشيات الحوثى

الأحد، 21 يوليه 2019 03:45 م
الرئيس اليمنى يشيد بدعم دول التحالف العربى فى مواجهة ميليشيات الحوثى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
عدن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الأحد، بجهود ودعم دول التحالف العربى لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مواجهة ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى المهام والتحديات التى تواجه البلد المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثى الموالية لإيران وتداعياتها وأثارها على المنطقة.

وشدد هادى - خلال استقباله الفريق الركن على محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشى وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء ركن صغير عزيز - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - على أهمية الاهتمام بالمقاتل والإيفاء بمتطلباته والتزاماته والتوجيه بانتظام صرف مستحقاته الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور أينما وجدت.

وأكد الرئيس اليمنى أهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكرى لمختلف الوحدات وفى كل المواقع و الجبهات للاضطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة.

من جانبه، أوضح نائب وزير الدفاع ورئيس العمليات المشتركة - خلال اللقاء - المهام والإصلاحات التى تعمل عليها المؤسسة العسكرية، لتعزيز مواقعها وتواجدها وتفعيل قياداتها وعناصرها، للارتقاء والمواكبة للمهام القتالية والعملياتية لتحرير الوطن من شرور المليشيات الانقلابية.

 


الرئيس اليمنى

التحالف العربى

ميليشيات الحوثى

الحرب فى اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة