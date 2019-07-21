الرئيس اليمنى يشيد بدعم دول التحالف العربى فى مواجهة ميليشيات الحوثى

عدن (أ ش أ)

أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الأحد، بجهود ودعم دول التحالف العربى لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مواجهة ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى المهام والتحديات التى تواجه البلد المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثى الموالية لإيران وتداعياتها وأثارها على المنطقة.

وشدد هادى - خلال استقباله الفريق الركن على محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشى وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء ركن صغير عزيز - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - على أهمية الاهتمام بالمقاتل والإيفاء بمتطلباته والتزاماته والتوجيه بانتظام صرف مستحقاته الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور أينما وجدت.

وأكد الرئيس اليمنى أهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكرى لمختلف الوحدات وفى كل المواقع و الجبهات للاضطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة.

من جانبه، أوضح نائب وزير الدفاع ورئيس العمليات المشتركة - خلال اللقاء - المهام والإصلاحات التى تعمل عليها المؤسسة العسكرية، لتعزيز مواقعها وتواجدها وتفعيل قياداتها وعناصرها، للارتقاء والمواكبة للمهام القتالية والعملياتية لتحرير الوطن من شرور المليشيات الانقلابية.