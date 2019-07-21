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"الإمارات للفضاء" تعلن إرسال نوى من شجرة النخيل لزراعتها فى المريخ

الأحد، 21 يوليه 2019 06:05 ص
"الإمارات للفضاء" تعلن إرسال نوى من شجرة النخيل لزراعتها فى المريخ كوكب المريخ
وكالات الأنباء

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أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن إرسال نوى من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة مدى تأثرها ببيئة الفضاء وبحث إمكان زراعتها في كوكب المريخ مستقبلاً في تجربة علمية بحثية هي الأولى من نوعها في العالم.

 

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، سيكون الإطلاق من قاعدة «كيب كنافيرال» بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ «فالكون 9»، الذي سيحمل مركبة «دراغون»، التابع لشركة «سبيس أكس»، في المهمة رقم 18 لتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن.

 

وستعود التجربة التي سيتم إرسالها إلى المحطة عند الانتهاء من إجراء التجارب عليها، لزراعتها مجدداً على الأرض بهدف البحث والتحليل وإجراء التجارب العلمية وتدوين الفروقات التي أثرت فيها بعد الفترة التي قضتها في الفضاء.

 


الامارات

الفضاء

المريخ

نخيل

زراعة

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