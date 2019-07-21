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الإتحاد المصرى للهجن يعلن إختيار شعراء يمثلون مصر فى مهرجان ولى العهد بالسعودية

الأحد، 21 يوليه 2019 12:48 م
الإتحاد المصرى للهجن يعلن إختيار شعراء يمثلون مصر فى مهرجان ولى العهد بالسعودية سباق الهجن - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن الإتحاد المصرى لسباقات الهجن، عن طرح مسابقة لأختيار شاعرين مصريين لمشاركة وفد الهجن المصرية فى مهرجان سباق ولى العهد للهجن بالمملكة العربية السعودية .

وقال الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد فى بيان له، إنه إيماناً من دور الإتحاد المصرى لسباقات الهجن فى الحفاظ على هوية بوادى مصر، قرر الإتحاد ولأول مرة عن مشاركة شاعرين من مصر للمشاركة فى مهرجان سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بالطائف المملكة العربية السعودية خلال الشهر القادم.

أضاف أن الشروط للمشاركة متاحة لجميع شعراء البادية بمصر المُنتمين لأندية الأدب والغير مُنتمين .

ومن يرغب فى التقدم عليه إرسال قصيدة عن الأبل عدد الأبيات لاتزيد على 30 بيت، وسيتم عرض المشاركة على لجنة برئاسة نائب رئيس الإتحاد وعضوية كلً من الشاعر الأردنى شوكت البطوش، والشاعر المصرى سليمان عودة المزينى .

يذكر أن الاتحاد المصرى لسباقات الهجن يستعد للمشاركة بأكبر وفد من الهجانة والهجن من مختلف محافظات مصر لخوض منافسات بأسم مصر على أشواط سباقات الهجن التى تشارك فيها هجن الدول العربية .

 

 


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