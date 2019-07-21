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"الأبنية التعليمية": استلام جناح جديد بمدرسة أبنوب الثانوية بنات بطاقة 14فصل

الأحد، 21 يوليه 2019 07:53 م
"الأبنية التعليمية": استلام جناح جديد بمدرسة أبنوب الثانوية بنات بطاقة 14فصل جناح جديد بمدرسة أبنوب الثانوية بنات
أسيوط ـ فريق المحافظات

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أعلن المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، عن استلام الابتدائى لعملية إنشاء جناح توسعه لمدرسة أبنوب الثانوية للبنات بطاقة 14 فصل دراسى، بخلاف غرف الإدارة والمعامل ودورات المياه.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن بإنشاء الجناح الجديد يساهم في حل مشكلة تعدد الفترات الدراسية بالمدرسة، حيث كانت المدرسة تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، كما ستنخفض كثافات عدد التلاميذ داخل الفصول بالمدرسة والمدارس المحيطة بها.

وأوضح المهندس مصطفي عبدالفتاح، أن بناء الجناح الجديد من تصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، وقد تم مراعاة معايير الجودة والأمان والألوان الجذابة، وتزويدها بالسبورات الحديثه وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار، بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المبنى، والتى تملأ اتوماتيكيا عن طريق مضخة المياه وعمل صناديق للحريق بجميع الأدوار، كتعليمات هيئة الدفاع المدنى، وتنفيذا لتوجهات الحكومة، بالحفاظ على الطاقة تم تركيب جميع كشافات المدرسه من النوع الموفر للطاقه كما تم استبدال الزجاج العادى بالغير قابل للكسر.


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