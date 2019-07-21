استقبال سفينة البضائع العامة ( MUGAN ) لتدريب النظام الأنى بميناء دمياط

دمياط- معتز الشربينى

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تراكى سفينة البضائع العامة ( MUGAN ) والتى تحمل على متنها 5395 طن زيت على رصيف 12 بالميناء2019 سعت 1345 والتى تحمل جنسية مالطا ،يأتى ذلك في إطار التشغيل التجريبي لنظام التشغيل الآني لحركة السفن ( Just In Time Operation ) بـ هيئة ميناء دمياط .

وكان الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط قد أعلن أن نظام التشغيل الآني هو نظام يهدف إلي آداء جميع الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد و بتطبيقه علي عملية تشغيل السفن سيتم إبلاغ السفينة القادمة إلي الميناء بالوقت المحدد للتراكي علي الرصيف و كذا إبلاغ السفينة المتراكية بالوقت المحدد للمغادرة و يهدف هذا النظام إلي تقليل الوقت الذي تقضيه السفينة في الإنتظار قبل دخول الميناء ،و خفض الإنبعاثات الضارة بالبيئة ،و خفض تكاليف التشغيل .

يذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 8 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة .

و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر عدد 607 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31373 من البضائع العامة ، و بهذا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31230 طنا .

هذا و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1115 طن أرز و 5759 طن يوريا و 17195 طن فوسفات و 1705 طن ألواح جبس و 2500 طن مولاس .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 396 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 496 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1818 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14488 طن حديد و 5892 طن أرز معبأ و 6620 طن خرده و 503 طن خشب زان و 17153 طن ذرة و 4692 طن فلورسبار .