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استقبال سفينة البضائع العامة ( MUGAN ) لتدريب النظام الأنى بميناء دمياط

الأحد، 21 يوليه 2019 10:42 م
استقبال سفينة البضائع العامة ( MUGAN ) لتدريب النظام الأنى بميناء دمياط ميناء دمياط
دمياط- معتز الشربينى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تراكى سفينة البضائع العامة ( MUGAN ) والتى تحمل على متنها 5395 طن زيت على رصيف 12 بالميناء2019  سعت 1345 والتى تحمل جنسية مالطا ،يأتى ذلك في إطار التشغيل التجريبي لنظام التشغيل الآني لحركة السفن  ( Just In Time Operation ) بـ هيئة ميناء دمياط  .
 
وكان  الربان  طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط قد أعلن  أن نظام التشغيل الآني هو نظام يهدف إلي آداء جميع الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد و بتطبيقه علي عملية تشغيل السفن سيتم إبلاغ السفينة القادمة إلي الميناء بالوقت المحدد للتراكي علي الرصيف و كذا إبلاغ السفينة المتراكية بالوقت المحدد للمغادرة و يهدف هذا النظام إلي تقليل الوقت الذي تقضيه السفينة في الإنتظار قبل دخول الميناء ،و خفض الإنبعاثات الضارة بالبيئة ،و خفض تكاليف التشغيل .
 
يذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 8 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة . 
و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 
 
كما غادر عدد 607 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31373 من البضائع العامة ، و بهذا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31230 طنا .
هذا و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1115 طن أرز و 5759 طن يوريا و 17195 طن فوسفات و 1705 طن ألواح جبس و 2500 طن مولاس .
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 396 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 496 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1818 حاوية مكافئة .
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14488 طن حديد و 5892 طن أرز معبأ و 6620 طن خرده و 503 طن خشب زان و 17153 طن ذرة و 4692 طن فلورسبار .
 

هيئة ميناء دمياط

حاويات دمياط

النظام الأنى

ميناء دمياط

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