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اجتماع عربى لوضع آلية لفض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة برئاسة مصر

الأحد، 21 يوليه 2019 12:54 م
اجتماع عربى لوضع آلية لفض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة برئاسة مصر الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القيود غير الجمركية المتعلقة بآلية فض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر وبمشاركة ممثلى وزارات التجارة والصناعة والاستثمار بالدول العربية.

وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى فى جامعة الدول العربية إن الاجتماع يستهدف تطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات فى إطار تطبيق منطقة التارة العربية الحرة الكبرى، موضحا أن الآلية معنية بالسلع والخدمات والاستثمار.

وأضاف - فى كلمة له فى بداية الاجتماع أن الاجتماع يناقش على مدى يومين مشروعا جديدا لآلية فض المنازعات الذى أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يختلف عن الآلية السابقة التى تم إقرارها منذ عام 2004, والتى لم يتم اللجوء إليها بسبب بعض جوانب القصور فيها، مؤكدا أن المشروع الجديد للآلية يتضمن بعض الأمور المتعلقة بالتشاور بين نقاط الاتصال فى الدول الأعضاء المعنية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأخرى حول آلية الانتقال إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ثم محكمة الاستثمار العربية لتكون قرارات هذه الآلية ملزمة وليست مجرد عملية تشاور أو أنها تقتصر على إصدار توصيات كما فى الآلية السابقة.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادى العربى أن التوصل إلى لية لفض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيؤدى إلى حل المشكلات التى تواجه التبادل التجارى وتسهيل حركة التجارة بين الدول، وبالتالى لا تلجأ بعض الدول لفرض قيود غير جمركية أو قيود فنية تؤثر على التبادل التجاري.

وأوضح أبو النصر أن سبب عقد هذا الاجتماع هو أنه كانت هناك آلية لفض المنازعات تم اعتمادها عام 2004 ولم يتم اللجوء إليها من قبل الدول خلال السنوات الماضية إطلاقا، لأن هناك بعض جوانب القصور، موضحا أنه بسبب هذا القصور، لجأت الدول إلى عملية التشاور فيما بينها لحل المشكلات دون أى التزام على الدول الأعضاء فيما يخص تطبيق متطلبات منطقة التجارة الحرة، ولهذا رأت الجامعة العربية ( إدارة التكامل الاقتصادى ) أنه فى إطار تطوير منطقة التجارة لابد من تطوير آلية فض المنازعات لتكون قراراتها إلزامية وتم إعداد المشروع الجديد للآلية المطروح على الاجتماع الذى يستمر لمدة يومين ثم يرفع توصياته إلى مدراء عامى الجمارك فى الدول العربية المقرر عقده الأربعاء المقبل بالجامعة العربية .

 


الجامعه العربيه

منظمه التجاره الحره

منظمه التجاره العربيه

فض المنازعات

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