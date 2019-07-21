إيقاف أعمال الترميم خلال فترة المصيف بجمصة وحق انتفاع للمستثمرين الجادين 25 عام

الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ليس من المقبول إزعاج المواطنين أثناء قضائهم وقت راحتهم بالمصيف وطلب من رئيس مدينة جمصه إيقاف أعمال الترميم فى المبانى خلال فترة الصيف ابتداء من أول يونيو وحتى نهاية سبتمبر لتوفير جو من الهدوء والراحة للمصطافين.

وأكد محافظ الدقهلية على أن المجال مفتوح للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم بحق الانتفاع لمدة 25 عاما وذلك بعد موافقة وزير التنمية المحلية على ذلك لتشجيع المستثمرين وفتح أبواب الاستثمار للجادين من الجميع فى جمصه وغيرها من مدن الدقهلية.

وشدد شاروبيم على أن المحافظة ترحب بكل رجال الاستثمار من كل مكان لإقامة مشروعات حقيقيقة بجمصه وفتح مجالات جديدة للاستثمار الجاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وكلف محافظ الدقهلية المهندسة سحر لطفى رئيس المدينة بالمرور اليومى على مستشفى جمصه والتأكد من وجود قوة العمل من أطباء وفرق تمريض المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين ،وأكد على استعداده لسد أى عجز بالمستشفى إن وجد.

كما وجه محافظ الدقهلية للدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بتسيير حملات يومية لمكافحة الكلاب الضالة بالمدينة حتى القضاء عليها نهائيا ،جاء ذلك خلال زيارته لمجلس مدينة جمصه صباح اليوم .

وشدد شاروبيم على ضرورة المتابعة المستمرة للمظهر الحضارى للمدينة والشاطئ ومصادرة أية دراجة نارية تجتاز الشاطئ وتسبب ازعاجا للمصطافين.

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجى بالمجلس وتابع التدريبات المقدمة من إدارة التدريب بوزارة التخطيط وشدد على سرعة الانتهاء من التدريب والبدء فى تنفيذ الدورات على أرض الواقع وتيسير تقديم الخدمة للمواطنين.

على جانبب آخر، أكد محافظ الدقهلية أن المجتمع المدني بالدقهلية يضرب أروع الأمثلة في المشاركة في الأعمال الخيرية من بناء مساجد ومدارس ومستشفيات بالمدن والقري .

وقال ستكون جمصة درة البحر المتوسط وأفضل المدن الساحلية ذات الطبيعة الخلابة والتي تتمتع بخدمات علي أعلى مستوى وفنادق عالمية بالإضافة إلى توفير عوامل جذب المستثمرين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف شاروبيم أن ما شاهدته اليوم ليس بجديد على شعب عظيم يتنافس على فعل الخير وبذل كل غالي ونفيس من اجل الارتقاء بمصرنا الغالية.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الدقهلية مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن الكريم بمسجد الحسيني النجار بجمصه بتكلفة استثمارية بلغت 800 ألف جنيه بالجهود الذاتية تبرع بها الحاج المتولي الحسيني النجار.

حضر الافتتاح الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية الذي أكد على أهمية التعاون والتكافل الذي أمر بهما الإسلام وأن الله أمرنا ببذل كل غالي من أجل توفير احتياجات بعضنا بعضا ،وسحر لطفي رئيس مدينة جمصة وعدد من رجال الأعمال والمجتمع المدني .



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (1)



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (2)



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (3)



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (5)



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (6)



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (7)



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (9)



يفتتح مصلي السيدات ودار تحفيظ القرآن (10)