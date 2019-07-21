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إقبال كثيف في اليوم الأول بمعمل تنسيق الجامعات ببنها ومكان مخصص لذوي الاعاقة

الأحد، 21 يوليه 2019 02:31 م
إقبال كثيف في اليوم الأول بمعمل تنسيق الجامعات ببنها ومكان مخصص لذوي الاعاقة أعمال التنسيق
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت معامل تنسيق القبول بالجامعات المصرية، إقبالا كثيفا من الطلاب لتسجيل رغباتهم لكليات المرحلة الأولى للتنسيق، ومن بينها معملي التنسيق بجامعة بنها "بكلية التجارة ببنها، وكلية الزراعة بمشتهر".

وقال الدكتور حسين مغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بمكاتب التنسيق المقررة بالجامعة لاستقبال الطلاب لإبداء الرغبات الخاصة بهم، بدءا من الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه تم دعم عدد الأجهزة الموجودة بمكاتب التنسيق بالجامعة حيث يبلغ عدد الاجهزة المتاحة 80 جهاز حاسب آلي متوفر به طابعة.

وأضاف "مغربي" لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم استقبال الطلاب لكتابة رغباتهم بمكتب التنسيق بكلية التجارة ببنها، ومعمل كلية الزرعة بمشتهر، مشيرا إلى أنه تم تهيئة المكتبان بكافة الوسائل التي تساعد على راحة الطلاب وتوفير مشرفين اكفاء لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بنجاح، ووضع مظلات لأهالي الطلاب ومرافقوهم.

فيما قال مصطفي أبو الدهب مدير عام كلية التجارة ببنها، إن اليوم الأول لتسجيل رغبات الطلاب بالتنسيق شهد إقبالا كثيفا نظرا لغلق معمل التنسيق بكلية الآداب ببنها، مشيرا إلي أن معمل بنها تخطي تسجيل رغبات ما يزيد عن 200 طالب وطالبة، وهو ما يعادل ثلاث أضعاف أي يوم في السنوات الماضية.

وأكد أبو الدهب ل "اليوم السابع"، أن تم تخصيص مكان لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة لتسجيل رغباتهم والتسهيل عليهم، وعدم تحميلهم أية أعباء خلال عكلية تسجيل الرغبات.

أعمال التنسيق بجامعة بنها (2)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (2)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (3)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (3)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (4)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (4)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (5)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (5)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (6)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (6)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (7)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (7)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (8)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (8)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (9)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (9)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (10)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (10)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (11)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (11)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (12)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (12)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (13)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (13)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (14)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (14)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (15)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (15)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (1)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (1)

 

أعمال التنسيق بجامعة بنها (16)
أعمال التنسيق بجامعة بنها (16)

 

 


اخبار القليوبية

تنسيق القبول بالجامعات

جامعة بنها

مكاتب التنسيق بجامعة بنها

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