إقامة 16 مركز تكنولوجى بمراكز البحيرة لخدمة المواطنين

البحيرة- ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الإنتهاء من إنشاء 9 مراكز تكنولوجية وإفتتاحها وتشغيلها بمدن ومراكز " كفر الدوار – أبو حمص – الدلنجات – كوم حمادة – إيتاى البارود – شبراخيت – وادى النطرون – دمنهور – الديوان العام ".

وأضاف انه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لـ 5 مراكز أخرى بمراكز " رشيد – إدكو – الرحمانية – حوش عيسى – أبو المطامير" بالإضافة إلى أنه جارى انشاء مركز تكنولوجى بالمحمودية والتجهيز لإنشاء مركز أخر بمدينة بدر ليصل إجمالى المراكز التكنولوجية 16 مركزاً .

واشار محافظ البحيرة إلى أن المراكز التكنولجية تلقت 78181 طلب مقدم من مواطنى المحافظة تم إنهاء عدد 64658 طلب منها بنسبة إنجاز 83% .