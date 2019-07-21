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إقامة 16 مركز تكنولوجى بمراكز البحيرة لخدمة المواطنين

الأحد، 21 يوليه 2019 05:23 م
إقامة 16 مركز تكنولوجى بمراكز البحيرة لخدمة المواطنين اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الإنتهاء من إنشاء 9 مراكز تكنولوجية وإفتتاحها وتشغيلها بمدن ومراكز " كفر الدوار – أبو حمص – الدلنجات – كوم حمادة – إيتاى البارود – شبراخيت – وادى النطرون – دمنهور – الديوان العام ".

وأضاف انه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لـ 5 مراكز أخرى بمراكز " رشيد – إدكو – الرحمانية – حوش عيسى – أبو المطامير" بالإضافة  إلى أنه جارى انشاء مركز تكنولوجى بالمحمودية والتجهيز لإنشاء مركز أخر بمدينة بدر ليصل إجمالى المراكز التكنولوجية 16 مركزاً .

واشار محافظ البحيرة إلى أن المراكز التكنولجية تلقت 78181 طلب مقدم من مواطنى المحافظة تم إنهاء عدد 64658 طلب منها بنسبة إنجاز 83% .

 

 


البحيرة

المراكز التكنولوجية

مشروعات خدمية

محافظ البحيرة

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