إغلاق مزلقانين للقطارات بالمنيا.. تعرف على المواعيد والمناطق

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، عن إغلاق مزلقانين للقطارات، وذلك لإجراء عددا من أعمال التطوير بهما.

ومن المقرر إغلاق مزلقان قرية إتليدم بداية من اليوم الأحد في الساعة السابعة مساءًا ، و حتى الساعة السابعة من صباح غدا الإثنين، وكذلك إغلاق مزلقان قرية سفاي، بداية من غدًا الإثنين وحتى يوم الأربعاء من الساعة ٧ مساء حتى الساعة السابعة صباحًا، لإجراء أعمال التطوير والصيانة، وإنشاء مزلقان بإتجاهين وجزيرة بينهما للتخفيف من شدة الإزدحام المروري بالمزلقانات.