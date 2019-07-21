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إغلاق مزلقانين للقطارات بالمنيا.. تعرف على المواعيد والمناطق

الأحد، 21 يوليه 2019 04:47 م
إغلاق مزلقانين للقطارات بالمنيا.. تعرف على المواعيد والمناطق مزلقان - ارشيفية
المنيا: فريق المحافظات

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، عن إغلاق مزلقانين للقطارات، وذلك لإجراء عددا من أعمال التطوير بهما.

ومن المقرر إغلاق مزلقان قرية إتليدم بداية من اليوم الأحد في الساعة السابعة مساءًا ، و حتى الساعة السابعة من صباح غدا الإثنين، وكذلك إغلاق مزلقان قرية سفاي، بداية من غدًا الإثنين وحتى يوم الأربعاء من الساعة ٧ مساء حتى الساعة السابعة صباحًا، لإجراء أعمال التطوير والصيانة، وإنشاء مزلقان بإتجاهين وجزيرة بينهما للتخفيف من شدة الإزدحام المروري بالمزلقانات.

 

 
 
 

 

 


قطارات المنيا

مزلقان سفاي

اتليدم

أبو قرقاص

مدينة ابو قرقاص

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