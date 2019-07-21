إطلاق اسم مجند شهيد إبراهيم عطوة على مدرسة بقريته بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد مجند محمد إبراهيم محمد عطوة على مدرسة بنى هلال الإبتدائية بنين بمركز منيا القمح.

أكد محافظ الشرقية فى بيان أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة بنى هلال الإبتدائية بنين، وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ المتقدم .