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إصابة شاب فى انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر أسوان الزراعى بالأقصر

الأحد، 21 يوليه 2019 10:58 ص
إصابة شاب فى انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر أسوان الزراعى بالأقصر اسعاف - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب شاب بإشتباه إرتجاج فى المخ فى حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق السريع مصر أسوان الزراعى بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم نقله على الفور لمستشفى الأقصر الدولى لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى غرفة النجدة، إخطاراً يفيد بانقلاب دراجة بخارية على طريق مصر أسوان الزراعى السريع، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الشاب "أسامة.ك.ع" 17 سنة، مصاب بكدمات متفرقة فى أنحاء الجسد وإشتباه فى إرتجاج بالمخ إلى مستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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