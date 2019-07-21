سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 12:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة العاملين بمركز شباب بكفر شكر للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الأحد، 21 يوليه 2019 12:28 م
إحالة العاملين بمركز شباب بكفر شكر للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة المتابعة الصباحية المفاجئة، برفقة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، لعدد من مراكز الشباب التابعة لادارة شباب كفر شكر .  
 
وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الجولة شملت مراكز "كفر رجب - كفر تصفا - تصفا - الصفين - المنشأة الكبرى"، وجميعها تابعة لإدارة شباب كفر شكر، مشيرا إلى أنه وجه تلك المراكز إلى ضرورة الاستفادة من مواردها في زيادة النشاط، وأيضا ضرورة الإهتمام بنظافة وتجميل المراكز.
 
وأحال "الصبروط"، بعض المراكز إلى متابعة الإدارة الهندسية، لإبداء الرأى الهندسى فى إستثمار بعض الأماكن بنظام الـ bot، وفى المتابعة ذاتها توجه إلى مركز شباب المفتى التابع لادارة شباب كفر شكر، والذى وجد مغلقا فى أوقات العمل الرسمية، وعليه أمر بإحالة العاملين للشئون القانونية للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين. 
 
وأوضح، أن تلك المتابعات تأتى فى إطار السياسة العامة للوزارة، وتوجيهات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حرصا على توفير مجالات أكبر، وأنشطة وخدمات بمراكز الشباب لأبناء المحافظة.
 
 

محافظه القليوبيه

شباب القليوبيه

مراكز الشباب

وزاره الشباب و الرياضه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

سوبر كورة.. كهربا فى الدورى البرتغالى الموسم المقبل

سوبر كورة.. كهربا فى الدورى البرتغالى الموسم المقبل

أهالى قرية بالفيوم يدعون رئيسة البرلمان الأوغندى لتناول فطير مشلتت.. صور

أهالى قرية بالفيوم يدعون رئيسة البرلمان الأوغندى لتناول فطير مشلتت.. صور

الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون

الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون

تعرف على أسعار الاشتراكات الشهرية بجراج روكسى الذكى

تعرف على أسعار الاشتراكات الشهرية بجراج روكسى الذكى

المالية: الالتزام بتنفيذ اللائحة المعدلة لبدل السفر والانتقال

المالية: الالتزام بتنفيذ اللائحة المعدلة لبدل السفر والانتقال

أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة