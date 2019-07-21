إحالة العاملين بمركز شباب بكفر شكر للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

شن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة المتابعة الصباحية المفاجئة، برفقة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، لعدد من مراكز الشباب التابعة لادارة شباب كفر شكر .

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الجولة شملت مراكز "كفر رجب - كفر تصفا - تصفا - الصفين - المنشأة الكبرى"، وجميعها تابعة لإدارة شباب كفر شكر، مشيرا إلى أنه وجه تلك المراكز إلى ضرورة الاستفادة من مواردها في زيادة النشاط، وأيضا ضرورة الإهتمام بنظافة وتجميل المراكز.

وأحال "الصبروط"، بعض المراكز إلى متابعة الإدارة الهندسية، لإبداء الرأى الهندسى فى إستثمار بعض الأماكن بنظام الـ bot، وفى المتابعة ذاتها توجه إلى مركز شباب المفتى التابع لادارة شباب كفر شكر، والذى وجد مغلقا فى أوقات العمل الرسمية، وعليه أمر بإحالة العاملين للشئون القانونية للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

وأوضح، أن تلك المتابعات تأتى فى إطار السياسة العامة للوزارة، وتوجيهات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حرصا على توفير مجالات أكبر، وأنشطة وخدمات بمراكز الشباب لأبناء المحافظة.