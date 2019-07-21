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إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى لأهالى قرية أبو طفيلة بالإسماعيلية

الأحد، 21 يوليه 2019 03:23 م
إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى لأهالى قرية أبو طفيلة بالإسماعيلية إجراء القرعة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب مراسم إجراء القرعة العلنية التى أجريت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة لتخصيص 17 منزل ريفى بقرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب والتى تم تخصيصها إلى عدد من الأسر، وسط فرحة عارمة من أهالى قرى القنطرة غرب.

المنازل الريفية قد تم تشييدها بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعمير على مساحة اجمالية للمنزل الواحد قدرها 220 مترًا مربعًا  بإجمالى عدد 50 منزلًا ومنها عدد 34 منزلا بقرية أبو طفيلة وعدد 16 منزل بقرية البياضية والتى تم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية.

كما أن الدفعة الثانية من المنازل الريفية التى تم تخصيصها للمنتفعين من أهالى المنطقة وقد أجريت القرعة العلنية لتخصيصها فى حضور جميع المنتفعين الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد وكان قد بلغ عدد المتقدمين لهذه الدفعة 52 طلبا وتم قبول 17 طلب منها بعد  المراجعة  الدقيقة من قبل اللجنة المشكلة  الخاصة بفحص 52 طلب خاص بحجز المنزل البدوي والإطلاع على الأسس والقواعد والشروط اللازمة الواجب توافرها على المتقدمين كما تم رفض عدد 35 ملف لعدم انطباق الشروط عليهم.

 

 

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (3)
إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (3)

 

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (4)
إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (4)

 

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (6)
إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (6)

 

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (8)
إجراء القرعة العلنية لتخصيص 17 منزل ريفى (8)

 


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