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أوقاف الوادى الجديد تعقد امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن بالخارجة

الأحد، 21 يوليه 2019 02:34 م
أوقاف الوادى الجديد تعقد امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن بالخارجة جانب من الامتحان
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد إمتحانات السنه التمهيديه لمحفظى القرأن الكريم وذلك بمقر المجمع الإسلامى الكبير بالخارجة.

حضر الاختبار 100 دارس بالمعهد الذى تبلغ مدة الدراسه به فى السنه الأولى 6 أشهر وسيتم عقد إختبار ثانى بمركز الداخله والفرافرة الاسبوع المقبل بمدينه موط.

وقال الدكتور عبد المجيد السيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد إن الهدف من إنشاء المركز هو إعداد محفظين للقرأن بجميع مراكز المحافظة لتغطية مدراس القرآن ومكاتب التحفيظ.  

أضاف وكيل الأوقاف أن شروط التقدم لمركز حفظ القرأن أن يكون المتقدم يحفظ نصف القرأن على الأقل ولا يقل عن 18 عام لافتا إلى أن الدارس سوف يمنح شهاده معتمده من وزارة الأوقاف تؤهله للتحفيظ بمكاتب ومدارس القرأن المنتشره بالمساجد.

من جانبها قالت سعاد عبدالشهيد مدير مركز إعداد الدعاه بالمجمع الأسلامى أن هناك عدة مراكز سوف يتم الإعلان عنها للدراسه وهى مراكز متنوعه فى القرأن والخطابه والأئمه وغيرها من علوم القرأن والسنة.

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (1)

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (1)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (2)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (2)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (3)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (3)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (4)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (4)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (5)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (5)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (6)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (6)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (7)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (7)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (8)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (8)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (9)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (9)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (10)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (10)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (11)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (11)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (14)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (14)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (15)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (15)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (16)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (16)

 

امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (17)
امتحانات السنة التمهيدية لمحفظى القرآن (17)

 


اوقاف الوادى الجديد

معاهد تحفيظ القرآن

حفظ القرآن

مكاتب تحفيظ القرآن

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